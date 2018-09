Et les sélectionnés pour les Mondiaux de cyclisme à Innsbruck sont...

Tiesj Benoot, Laurens De Plus, Ben Hermans, Xandro Meurisse, Serge Pauwels, Dylan Teuns, Greg Van Avermaet et Tim Wellens ont été sélectionnés pour les Mondiaux de cyclisme à Innsbruck (22-30 septembre), a annoncé le coach national Kevin De Weert lundi au siège de la Royale ligue vélocipédique belge (RLVB). Le champion d'Europe Victor Campenaerts et De Plus représenteront la Belgique dans le contre-la-montre individuel.