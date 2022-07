Cinquième du général l'an dernier, il ne figurait qu'à la 11e place cette année après avoir été la peine lors de l'étape d'hier.

L'Espagnol Enric Mas (Movistar), positif au Covid, n'a pas pris le départ de la 19e étape du Tour de France, qui relie Castelnau-Magnoac à Cahors vendredi sur 188,3 km. L'équipe Movistar l'a annoncé vendredi matin.

Enric Mas, qui avait terminé 5e du Tour en 2020, occupait cette année la 11e place du classement général, à 24:08 du maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Jeudi, un autre Movistar, l'Espagnol Imanol Erviti, avait déjà dû quitter la Grande Boucle à cause d'un test positif au coronavirus. L'abandon d'Enric Mas porte à seize le nombre de coureurs qui ont dû abandonner la course en raison du coronavirus.

Il ne reste plus que 139 coureurs sur les 176 au départ le 1er juillet à Copenhague.

