À l'approche du Tour d'Espagne, qui débute le vendredi 19 août à Utrecht, notre Guide Vuelta 2022 sera en vente à partir du jeudi 11 août.

Après les traditionnels Guide du cyclisme de début de saison et le Guide du Tour en juin, Sport/Cyclisme Magazine publiera pour la première fois un guide consacré à la Vuelta. Il s'agit du troisième numéro d'une série de quatre cette année, le dernier arrivant à l'automne.

Lors de ce prochain Tour d'Espagne, Remco Evenepoel sera la plus grande attraction du côté belge. Plus de cinq ans après avoir remporté sa première étape de montagne lors du Tour du Pays basque destiné aux juniors. Ce n'est pas le seul exploit impressionnant que le résident de Schepdaal a réalisé à l'époque, alors qu'il venait tout juste de ranger ses crampons d'espoir du football. Dans ce numéro, nous allons revenir en détail sur les deux premières années de course d'Evenepoel, qui s'est hissé au sommet du cyclisme mondial à la vitesse d'une comète.

Cette Vuelta 2022 sera aussi l'occasion d'une dernière danse pour deux stars du cyclisme du XXIe siècle. Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali prendront le départ de leur tout dernier grand tour. Nous vous proposerons deux larges portraits d'eux.

Ce Tour d'Espagne sera un peu une Vuelta Hollanda, car la course à étapes s'élancera pour la deuxième fois de son histoire depuis les Pays-Bas. Cette fois, c'est à Utrecht que seront donnés les premiers coups de pédale et nous sommes allés dans la ville cathédrale afin de parler de celle qui est désormais la première localité européenne à avoir accueilli les trois grands tours. Plus près de la frontière belgo-néerlandaise, nous nous sommes aussi arrêtés à 's-Hertogenbosch, où Richard Plugge, le directeur de Jumbo cycling, nous a fait visiter en exclusivité le siège ultramoderne de l'équipe qui vient de remporter le Tour de France et les trois dernières éditions de la Vuelta grâce à Primoz Roglic.

Un autre Néerlandais, le journaliste et auteur Edwin Winkels, décrira le charme du Tour d'Espagne, sur lequel il a écrit un livre d'histoires héroïques en 2019.

A travers un ABC de la Vuelta, nous plongerons dans le passé de l'épreuve, mais aussi dans l'histoire des grands rivaux espagnols sur leur tour national. Les vainqueurs belges seront également abordés. Nous dresserons un court portrait d'eux, et dans une longue interview, Freddy Maertens, racontera comment il est devenu le dernier Belge à s'imposer sur la course espagnole avec treize victoires d'étape à son compteur. Le chapitre sur la Vuelta se terminera par une analyse de toutes les étapes : trois aux Pays-Bas et dix-huit en Espagne.

null © (c)

Tout sur les championnats du monde en Australie

En plus du Tour d'Espagne, notre magazine évoquera largement les championnats du monde à Wollongong. Scott Sunderland, directeur de course de ces mondiaux et aussi des classiques des Flandres, nous parlera de l'organisation de ce deuxième championnat du monde Down Under. Il évoquera aussi sa propre carrière de coureur.

Un autre Australien, Caleb Ewan, a fouillé dans ses souvenirs pour vous raconter comment il est passé de jeune joueur de rugby à l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Nous avons également interviewé deux champions du monde en titre. Ils nous viennent tous les deux d'Italie puisqu'il s'agit de Filippo Ganna, qui ambitionne un troisième arc-en-ciel consécutif dans le contre-la-montre, et d'Elisa Balsamo, qui défendra son titre sur route acquis à Louvain.

Une autre ancienne championne du monde, Anna van der Breggen, parlera de son nouveau métier de chef d'équipe chez SD Worx, où elle a guidé Lotte Kopecky vers des victoires de prestige sur les Strade Bianche et le Tour des Flandres.

Nous avons également mis la lumière sur les étoiles montantes du peloton. Tout d'abord, en rendant visite à la star wallonne du sprint Arnaud De Lie et avec un long entretien en compagnie de Lieven Corthouts. Le cinéaste belge travaille depuis des années à un documentaire consacré à Biniam Girmay . Il est aussi devenu le confident de l'Erythréen.

Nous terminerons ce copieux numéro avec une reconstitution de l'histoire du cyclisme australien, qui remonte étonnamment loin dans le temps.

C'est encore un guide aux sujets très variés qui vous attendra. Il sera le compagnon indispensable de celles et ceux qui veulent déjà se préparer pour la Vuelta et les championnats du monde de 2022.

Le guide Vuelta 2022 de Sport/Cyclisme Magazine est en vente à partir du jeudi 11 août. Il compte 132 pages et coûte 7,95 euros. Les abonnés à Sport/Foot Magazine reçoivent le guide gratuitement.

Après les traditionnels Guide du cyclisme de début de saison et le Guide du Tour en juin, Sport/Cyclisme Magazine publiera pour la première fois un guide consacré à la Vuelta. Il s'agit du troisième numéro d'une série de quatre cette année, le dernier arrivant à l'automne.Lors de ce prochain Tour d'Espagne, Remco Evenepoel sera la plus grande attraction du côté belge. Plus de cinq ans après avoir remporté sa première étape de montagne lors du Tour du Pays basque destiné aux juniors. Ce n'est pas le seul exploit impressionnant que le résident de Schepdaal a réalisé à l'époque, alors qu'il venait tout juste de ranger ses crampons d'espoir du football. Dans ce numéro, nous allons revenir en détail sur les deux premières années de course d'Evenepoel, qui s'est hissé au sommet du cyclisme mondial à la vitesse d'une comète.Cette Vuelta 2022 sera aussi l'occasion d'une dernière danse pour deux stars du cyclisme du XXIe siècle. Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali prendront le départ de leur tout dernier grand tour. Nous vous proposerons deux larges portraits d'eux.Ce Tour d'Espagne sera un peu une Vuelta Hollanda, car la course à étapes s'élancera pour la deuxième fois de son histoire depuis les Pays-Bas. Cette fois, c'est à Utrecht que seront donnés les premiers coups de pédale et nous sommes allés dans la ville cathédrale afin de parler de celle qui est désormais la première localité européenne à avoir accueilli les trois grands tours. Plus près de la frontière belgo-néerlandaise, nous nous sommes aussi arrêtés à 's-Hertogenbosch, où Richard Plugge, le directeur de Jumbo cycling, nous a fait visiter en exclusivité le siège ultramoderne de l'équipe qui vient de remporter le Tour de France et les trois dernières éditions de la Vuelta grâce à Primoz Roglic.Un autre Néerlandais, le journaliste et auteur Edwin Winkels, décrira le charme du Tour d'Espagne, sur lequel il a écrit un livre d'histoires héroïques en 2019. A travers un ABC de la Vuelta, nous plongerons dans le passé de l'épreuve, mais aussi dans l'histoire des grands rivaux espagnols sur leur tour national. Les vainqueurs belges seront également abordés. Nous dresserons un court portrait d'eux, et dans une longue interview, Freddy Maertens, racontera comment il est devenu le dernier Belge à s'imposer sur la course espagnole avec treize victoires d'étape à son compteur. Le chapitre sur la Vuelta se terminera par une analyse de toutes les étapes : trois aux Pays-Bas et dix-huit en Espagne.En plus du Tour d'Espagne, notre magazine évoquera largement les championnats du monde à Wollongong. Scott Sunderland, directeur de course de ces mondiaux et aussi des classiques des Flandres, nous parlera de l'organisation de ce deuxième championnat du monde Down Under. Il évoquera aussi sa propre carrière de coureur.Un autre Australien, Caleb Ewan, a fouillé dans ses souvenirs pour vous raconter comment il est passé de jeune joueur de rugby à l'un des meilleurs sprinteurs du peloton. Nous avons également interviewé deux champions du monde en titre. Ils nous viennent tous les deux d'Italie puisqu'il s'agit de Filippo Ganna, qui ambitionne un troisième arc-en-ciel consécutif dans le contre-la-montre, et d'Elisa Balsamo, qui défendra son titre sur route acquis à Louvain.Une autre ancienne championne du monde, Anna van der Breggen, parlera de son nouveau métier de chef d'équipe chez SD Worx, où elle a guidé Lotte Kopecky vers des victoires de prestige sur les Strade Bianche et le Tour des Flandres.Nous avons également mis la lumière sur les étoiles montantes du peloton. Tout d'abord, en rendant visite à la star wallonne du sprint Arnaud De Lie et avec un long entretien en compagnie de Lieven Corthouts. Le cinéaste belge travaille depuis des années à un documentaire consacré à Biniam Girmay . Il est aussi devenu le confident de l'Erythréen.Nous terminerons ce copieux numéro avec une reconstitution de l'histoire du cyclisme australien, qui remonte étonnamment loin dans le temps.C'est encore un guide aux sujets très variés qui vous attendra. Il sera le compagnon indispensable de celles et ceux qui veulent déjà se préparer pour la Vuelta et les championnats du monde de 2022.