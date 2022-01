La sélection pour Fayetteville a été dévoilée ce lundi. Si Toon Aerts et Eli Iserbyt sont les deux coureurs les plus souvent victorieux cette saison derrière Van Aert, ils ne seront que leaders théoriques dans une équipe où les Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck ou Quinten Hermans auront aussi leur mot à dire.

Jens Adams, Toon Aerts, Vincent Baestaens, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Daan Soete, Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout défendront les couleurs de la Belgique lors des Mondiaux de cyclocross, dont la course élites messieurs se tiendra le 30 janvier à Fayetteville, dans l'Arkansas, aux Etats-Unis. Le sélectionneur national Sven Vanthourenhout l'a annoncé lundi à Tubize.

Les Mondiaux de Fayetteville se tiendront les 29 au 30 janvier. Chez les élites messieurs, la course sera particulièrement ouverte cette année vu les absences de Wout van Aert, triple champion du monde (2016, 2017 et 2018) et vainqueur de neuf des dix cross qu'il a disputés cette année, qui a mis un terme à sa saison dimanche après son cinquième titre de champion de Belgique, et du Néerlandais Mathieu van der Poel, quadruple champion du monde et triple tenant du titre.

En l'absence de Van Aert, la sélection belge s'appuiera donc sur Eli Iserbyt et Toon Aerts, les deux coureurs les plus victorieux avant l'arrivée du coureur de Jumbo-Visma dans les labourés, ainsi que sur Hermans, vainqueur de la manche de Coupe du monde disputée à Fayetteville, Vanthourenhout, vainqueur de la manche de Namur, et sur Sweeck, deuxième du National dimanche.

Chez les dames, seules Sanne Cant et Alicia Franck ont été sélectionnées pour la course élites. Chez les espoirs, Thibau Nys, qui s'est blessé à la clavicule lors du National, donnera une réponse définitive le 18 janvier. Gerben Kuypers, Jente Michels, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge et Joran Wyseure figurent dans la sélection.

Jens Adams, Toon Aerts, Vincent Baestaens, Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Daan Soete, Laurens Sweeck et Michael Vanthourenhout défendront les couleurs de la Belgique lors des Mondiaux de cyclocross, dont la course élites messieurs se tiendra le 30 janvier à Fayetteville, dans l'Arkansas, aux Etats-Unis. Le sélectionneur national Sven Vanthourenhout l'a annoncé lundi à Tubize. Les Mondiaux de Fayetteville se tiendront les 29 au 30 janvier. Chez les élites messieurs, la course sera particulièrement ouverte cette année vu les absences de Wout van Aert, triple champion du monde (2016, 2017 et 2018) et vainqueur de neuf des dix cross qu'il a disputés cette année, qui a mis un terme à sa saison dimanche après son cinquième titre de champion de Belgique, et du Néerlandais Mathieu van der Poel, quadruple champion du monde et triple tenant du titre. En l'absence de Van Aert, la sélection belge s'appuiera donc sur Eli Iserbyt et Toon Aerts, les deux coureurs les plus victorieux avant l'arrivée du coureur de Jumbo-Visma dans les labourés, ainsi que sur Hermans, vainqueur de la manche de Coupe du monde disputée à Fayetteville, Vanthourenhout, vainqueur de la manche de Namur, et sur Sweeck, deuxième du National dimanche. Chez les dames, seules Sanne Cant et Alicia Franck ont été sélectionnées pour la course élites. Chez les espoirs, Thibau Nys, qui s'est blessé à la clavicule lors du National, donnera une réponse définitive le 18 janvier. Gerben Kuypers, Jente Michels, Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge et Joran Wyseure figurent dans la sélection.