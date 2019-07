C'était le Tour le plus imprévisible des dernières années mais il a tout de même été remporté par un coureur de l'équipe favorite, INEOS. Comment Egan Bernal (22 ans) a-t-il pris le pouvoir plus tôt que prévu ?

Moment déconcertant, à Paris, lorsque Egan Bernal et son frère Ronald, huit ans plus jeune, se sont mutuellement fait des signes de croix sur la poitrine et sur la bouche. Le rituel s'est ensuite reproduit avec Flor, leur maman. La surprise d'Egan était d'autant plus grande qu'ils étaient tous deux arrivés en dernière minute de Colombie, via Rigoberto Uran. Samedi, déjà, c'est les larmes plein les yeux et en secouant la tête qu'il avait regardé son petit lion et son maillot jaune, comme un père qui prend pour la première fois son nouveau-né dans les bras. L'air de dire : " C'est pour moi ? "

...