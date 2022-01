Le Colombien, vainqueur du Tour 2019 et du Giro 2021, était arrivé en 2018 au sein de la formation britannique.

Egan Bernal a prolongé son contrat jusqu'en 2026 avec Ineos Grenadiers, a annoncé la formation cycliste britannique lundi.

Bernal, 24 ans, avait rejoint Ineos Grenadiers en 2018 lorsque l'équipe s'appelait encore Team Sky. En 2019, il a remporté le Tour de France, le premier grand tour de sa carrière. Après une année 2020 perturbée par les blessures, le Colombien s'est offert le Tour d'Italie en 2021. "C'est très important pour moi de signer ce nouveau contrat et je suis très heureux au sein de l'équipe", a réagi Bernal, cité dans le communiqué.

"Cette prolongation arrive au moment des années les plus importantes de ma carrière et je veux les passer au sein de cette équipe." Le Colombien s'est également exprimé sur son principal objectif pour la saison 2022: le Tour de France. "Je veux vraiment y retourner. Je ne l'ai pas fait en 2021 à cause du Giro. J'ai l'impression que cela fait longtemps que je n'ai plus été sur le Tour et je suis excité pour cette année. Je veux y aller en étant bien préparé, avec une bonne équipe et surtout prendre du plaisir."

