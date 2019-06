"Eddy Merckx n'aime pas les hommages, il regarde vers l'avenir"

Nous avions un tas de questions à poser à Eddy Merckx, venu présenter à l'Hôtel de ville de Bruxelles un nouvel ouvrage à son honneur. Visiblement irrité par le programme conséquent d'interviews qui était prévu par l'organisation, "Le Cannibale" a planté une partie du peloton de médias sur place. On en a donc profité pour discuter avec Johny Vansevenant, l'auteur de "69, L'année Eddy Merckx", qui connaît "L'Ogre de Tervuren" comme sa poche. Et on n'a pas été déçus. Entretien et anecdotes.

Jonhy Vansevenant et Eddy Merckx. © belga