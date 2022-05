Coureur polyvalent capable de jouer les équipiers modèles sur les grands tours, le Néerlandais renforce encore le pôle classique de Jumbo-Visma qui ambitionne de devenir une dream team.

Jumbo-Visma va encore renforcer son pôle pour les classiques en 2023. Après Tiesj Benoot, Christophe Laporte et Tosh Van der Sande cette saison, la formation néerlandaise de Wout Van Aert devrait attirer dans ses filets ni plus ni moins que le dernier vainqueur de Paris-Roubaix. En fin de contrat avec la formation Ineos Grenadiers, Dylan Van Baarle, qui fêtera ses 30 ans dans une dizaine de jours, a décidé de s'offrir un nouveau challenge sportif et lucratif dans une équipe qui ambitionne de devenir la nouvelle dream team du mois d'avril.

Le profil de Van Baarle sera aussi intéressant sur les grands tours puisqu'il a déjà montré dans son équipe actuelle qu'il pouvait travailler pour un leader visant le classement général. Il devrait d'ailleurs encore faire partie de la sélection de la formation britannique pour le Tour de France.

Celui qui fut aussi deuxième du Tour des Flandres et qui avait remporté "A Travers la Flandre" en 2021 partagera-t-il le leadership avec Wout Van Aert sur les deux grands Monuments pavés ? En tout cas, Jumbo-Visma disposera d'un coureur rusé et capable d'exploiter les rivalités pour éventuellement décrocher d'autres succès majeurs. C'est en tout cas sûrement ce qu'espèrent les dirigeants néerlandais.

Le transfert ne devrait cependant être officialisé qu'à l'ouverture du mercato cycliste qui commencera après le Tour de France. Mais pour nos confrères d'Het Laatste Nieuws, tous les détails sont en tout cas déjà réglés.

