Le vainqueur de la Flèche Wallonne évoluait pour la formation Bahrain-Victorious depuis 2019 et s'est engagé avec l'équipe de Rik Verbrugghe jusqu'en 2024. Il y retrouvera Jakob Fuglsang, Michael Woods et Christopher Froome.

Dylan Teuns quitte Bahrain-Victorious pour rejoindre Israel-Premier Tech avec effet immédiat. Les deux équipes l'ont annoncé vendredi.

Teuns, vainqueur cette saison de la Flèche Wallonne, disputera le reste de la saison avec Israel-Premier Tech. Il a signé un contrat jusqu'en 2024. Teuns, 30 ans, évoluait depuis 2019 pour l'équipe Bahrain. Il avait débuté sa carrière professionnelle en 2015 chez BMC. Le coureur belge compte 14 succès professionnels, dont deux étapes du Tour de France, en 2019 à la Planche des Belles Filles et en 2021 au Grand-Bornand.

Cette saison, il a gagné la Flèche Wallonne et la première étape du Tour de Romandie. "Israel-Premier Tech est une équipe qui a vraiment progressé au cours des dernières années et c'était formidable de voir l'équipe remporter deux étapes au Tour de France", a commenté Teuns dans un communiqué de sa nouvelle équipe. "Je pense que l'équipe est en train de devenir l'une des équipes du top et c'est le bon moment pour la rejoindre et obtenir de nouveaux résultats. Je pense que je pourrai jouer un rôle clé dans les courses qui me conviennent le mieux et, avec les autres leaders, nous pouvons constituer une équipe vraiment forte."

"Je discutais déjà avec Israel-Premier Tech pour rejoindre l'équipe en 2023, mais Sylvan Adams (le co-propriétaire de l'équipe, ndlr) m'a offert la possibilité de changer maintenant et de commencer mon contrat immédiatement, ce dont je suis vraiment reconnaissant. J'ai passé trois ans et demi formidables avec Bahrain-Victorious, où j'ai remporté mes plus grandes courses et je tiens à les remercier pour tout. Je suis très excité par ce nouveau chapitre et j'ai hâte de courir avec Israel-Premier Tech."

Kjell Carlström, manager général de la formation, pense que Teuns "peut jouer un rôle-clé" pour son équipe lors du Tour d'Espagne et des classiques italiennes de fin de saison.

Sur Twitter, Bahrain-Victorious a remercié le coureur belge "pour les quatre années inoubliables et les victoires exceptionnelles au Tour de France et à la Flèche Wallonne" et a expliqué que, "en l'absence de courses prévues pour Teuns après le Tour de France, il a été convenu que Dylan courra pour sa nouvelle équipe durant le reste de l'année afin d'aider à la transition pour les années à venir".

