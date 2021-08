Les deux prodiges se sont rarement croisés au cours de leur début de carrière. Ils doubleront course en ligne et contre-la-montre lors des championnats d'Europe. L'occasion de voir ce que le Belge aura dans le ventre face au double vainqueur du Tour avec lequel il n'avait pas vraiment rivalisé lors de l'épreuve en ligne des derniers JO.

Le Slovène Tadej Pogacar, qui a fait l'impasse sur la Vuelta, doublera la course sur route et le contre-la-montre aux championnats d'Europe de cyclisme qui se tiennent du 8 au 12 août à Trente, ont annoncé les organisateurs mardi. Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de France et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège cette année, le jeune prodige, 22 ans, n'a plus couru depuis sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo dans la course en ligne sur route le 24 juillet. Le circuit devrait favoriser les puncheurs avec notamment une belle difficulté avec le Monte Bondone sur un tracé de 179,2 km à parcourir le 12 août et qui devrait plaire aussi à Remco Evenepoel. L'épreuve chronométrée est prévue elle le 9 septembre sur un parcours de 22,4 km.