Il restait deux cartons d'invitation à distribuer pour les organisateurs de la 109e édition du Tour de France cycliste (1-24 juillet). Sans réelle surprise, ils sont revenus aux deux formations françaises TotalEnergies et B&B Hotels.

Ces deux noms viennent compléter un plateau riche des 18 équipes World Tour, dont les belges Quick-Step Alpha Vinyl et Lotto Soudal, ainsi que les deux premières du classement UCI Pro Teams, les structures belge Alpecin-Fenix et française Arkéa-Samsic. Étant donné que TotalEnergies et B&B Hotels étaient les deux dernières formations françaises classées ProTeams, l'équivalent du second échelon du cyclisme mondial, l'annonce de ce jeudi n'a surpris personne. Le Slovaque Peter Sagan, triple champion du monde, devrait être au départ le 1er juillet à Copenhague. Arrivé de BORA - hansgrohe cet hiver, il est le nouveau leader de l'équipe TotalEnergies. En 2021, 23 formations étaient présentes au départ de la Grande Boucle, mesure exceptionnelle prise en raison des difficultés rencontrées par certaines équipes au regard de la crise sanitaire. Ce total a été ramené à 22 cette saison. Le Grand Départ se tiendra le 1er juillet dans les rues de la capitale danoise Copenhague, théâtre d'un contre-la-montre. Après deux étapes en ligne au Danemark, la caravane prendra la direction de Dunkerque.

