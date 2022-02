Organisé traditionnellement à la fin septembre, les Mondiaux de cyclisme se dérouleront plus tôt dans le calendrier en 2023 puisqu'ils se tiendront entre le 3 et le 13 août. En plus des traditionnelles épreuves sur route, Glasgow accueillera aussi notamment le BMX Freestyle, le BMX Racing, le cyclisme en salle (cyclisme artistique et cycle-ball) ou encore le cyclisme sur piste.

L'Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé mercredi les dates des championnats du monde de cyclisme 2023 qui se dérouleront à Glasgow en Ecosse du 3 au 13 août. Ces Mondiaux rassembleront toutes les disciplines du cyclisme.

En plus des traditionnels contre-la-montre et course en ligne sur route, Glasgow accueillera notamment le BMX Freestyle, le BMX Racing, le cyclisme en salle (cyclisme artistique et cycle-ball) ou encore le cyclisme sur piste. "Du 3 au 13 août 2023, les Championnats du monde de cyclisme UCI constitueront l'un des moments les plus importants de l'histoire du sport, en réunissant pour la première fois l'ensemble de la famille cycliste mondiale", peut-on lire dans le communiqué. "Réunir les Championnats du monde UCI existants aux mêmes dates et en un seul lieu tous les quatre ans était l'un des éléments de ma vision avant mon élection à la présidence de l'UCI en 2017. Nous avons travaillé dans ce sens depuis lors", a ajouté David Lappartient, le président de l'UCI.

"Je suis ravi que les premiers Championnats du monde de cyclisme se déroulent à Glasgow et en Ecosse. Avec l'expérience dont ils disposent dans l'accueil d'événements sportifs internationaux de haut niveau, les sites sportifs emblématiques de Glasgow et les magnifiques paysages écossais, tous les ingrédients sont réunis pour nous faire vivre une compétition de 11 jours exceptionnelle", a-t-il conclu.

