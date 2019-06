Dès ce jeudi 20 juin, notre Guide du Tour est en librairie. Il vous apprendra tout ce que vous souhaitez savoir sur le Tour de France, qui démarre le 6 juillet à Bruxelles.

Ce numéro spécial annuel, qui en est à sa seizième édition, depuis 2004, est un dossier complet. Son centre comporte les analyses, les profils et les horaires de toutes les étapes, à commencer par les trois journées qui se dérouleront en Belgique. Le grand départ y sera donné en hommage à Eddy Merckx, qui a remporté son premier Tour en 1969. Nous avons reconstruit l'édition originale et sommes allés voir si Bruxelles, 50 ans plus tard, était prête à accueillir la Grande Boucle. Le dernier lauréat belge dans la capitale, Freddy Maertens, parle en outre de tous les hauts et bas qu'ils a connus dans sa vie et dans sa carrière, avec une grande franchise.

Dans une interview exclusive, Alberto Contador, double vainqueur du Tour, les passe en revue. Geraint Thomas, le tenant de l'épreuve, figure parmi les favoris. Nous avons établi la biographie du Gallois et nous avons dressé le portrait d'Egan Bernal, son talentueux lieutenant (et rival?) colombien au sein de l'équipe INEOS.

Tom Dumoulin pourrait être leur principal rival. Nous nous sommes rendus dans le Limbourg néerlandais, pour y découvrir ses racines. Son compatriote Steven Kruijswijk a décroché une surprenante cinquième place l'année dernière. Peut-il réitérer cet exploit et devenir plus que "l'homme à la fameuse chute", qui lui a fait perdre in extremis le Giro 2016 ? Oliver Naesen a feuilleté le livre du favori français Romain Bardet, son coéquipier chez AG2R. Côté belge, Tim Wellens, après une année d'absence, espère enfin enlever une étape du Tour. Nous l'avons réuni avec son entraîneur Paul Van Den Bosch.

Enfin, la championne du monde Anna van der Breggen nous parle du boom du cyclisme féminin. Un guide indispensable donc avant la principale fête cycliste de l'année.

Le guide du Tour 2019 de Sport Foot Magazine compte 132 pages et coûte 6,95 euros.