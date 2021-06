Le Guide du Tour de Sport/Foot Magazine est en vente dès ce jeudi. L'apéro idéal avant le Grand Départ du Tour de France, le samedi 26 juin à Brest.

Ce numéro spécial annuel, qui en est à sa 17e édition depuis 2004, comporte en son centre un dossier reprenant les horaires et les profils des 21 étapes de l'épreuve, ainsi qu'une analyse approfondie de chacune d'entre elles: des précisions sur le parcours, des infos à savoir, des anecdotes du passé... Le guide idéal pour trois semaines de course.

Les principales vedettes du Tour sont également de la partie. Nous avons parlé du tenant du titre, Tadej Pogacar, avec Joxean Fernandez Matxín, le manager de l'UAE Team Emirates. Et l'homme qui a découvert le Slovène quand celui-ci n'était encore qu'un espoir inconnu. Nous avons reconstruit de façon détaillée les premières années de carrière de son grand rival, Primoz Roglic, ex-sauteur à ski, devenu l'un des meilleurs coureurs du peloton chez Jumbo-Visma. Un parcours qui le mènera entre autres aventures, dans les granfondos, des épreuves pour cyclotouristes amateurs de sensations, à ses débuts en cyclisme.

Le Guide du Tour 2021, le compagnon idéal pour trois semaines de course.

Wout van Aert et Mathieu van der Poel sont les deux autres figures de proue de ce numéro spécial. Le Campinois nous a accordé une interview exclusive, dans laquelle il nous parle de sa passion du contre-la-montre, la discipline dans laquelle il compte briller au Tour, qui compte deux étapes contre le chrono, aux Jeux Olympiques puis au Mondial, qui se déroule en Belgique. Son éternel rival, Van der Poel, découvre quant à lui le Tour et espère réussir ce que son grand-père Raymond Poulidor n'est jamais parvenu à faire: porter le maillot jaune l'espace d'un jour. Nous avons parlé avec sa mère, Corinne Poulidor, des liens étroits qui unissent Matje à son papy.

Le Guide du Tour 2021 de Sport/Foot Magazine compte 132 pages et coûte 7,5 euros.

Les meilleurs sprinteurs sont également de la partie. Vous découvrirez des interviews de Sam Bennett et de son lieutenant chez Deceuninck - Quick-Step, Michael Mørkøv, mais aussi de Caleb Ewan, qui doit replacer Lotto-Soudal sur la carte du Tour. Ils entrent en concurrence avec Jasper Philipsen et Tim Merlier, le duo belge d'Alpecin-Fenix, qui effectue ses débuts sur la Grande Boucle, après avoir couru le Giro. Le manager Philip Roodhooft nous a parlé de la rapide montée en puissance de ce qui était au départ une modeste équipe de cyclo-cross.

INEOS Grenadiers a de son côté raté son Tour 2020, mais a grandi et compte bien opposer une farouche résistance aux deux Slovènes, grâce à Geraint Thomas et Richard Carapaz. Laurens De Plus, leur équipier belge, analyse leurs chances et décortique la nouvelle tactique offensive de la formation britannique.

Le patron du Tour, Christian Prudhomme, espère une réédition de l'édition 2020, avec un dénouement inattendu dans la lutte pour le maillot jaune. Dans un entretien exclusif, il parle du passé, du présent et de l'avenir de la plus grande course cycliste du monde et plus particulièrement de l'édition à venir. L'étape qui franchit à deux reprises le Mont Ventoux en est un des sommets. L'occasion d'envoyer un de nos gars sur les pentes du mont Chauve, afin de découvrir comment les riverains et les politiciens vivent l'afflux sans cesse croissant des cyclotouristes et les passages de la Grande Boucle.

Nous nous intéressons aussi à un problème sérieux du cyclisme: les troubles alimentaires, qui restent un tabou dans le peloton, malgré des conséquences parfois graves. Le tout avant un plongeon plus léger dans le passé, avec des portraits de quatre lauréats du Tour, ainsi que du Suisse Beat Breu, qui s'est imposé à L'Alpe d'Huez et au Pla d'Adet et est maintenant directeur de cirque...

Autant dire que cette année encore, votre Guide du Tour s'annonce très varié et indispensable pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans le Tour de France. Parce qu'il n'y a pas que l'EURO de foot dans la vie!

