Principaux accidents mortels de coureurs survenus pendant les courses cyclistes.

1935: Armando Cepeda (Esp) fait une chute mortelle dans un ravin vers Bourg-d'Oisans dans une étape du Tour de France.

1937: André Raynaud (Fra), champion du monde de demi-fond, se tue au cours d'une épreuve à Anvers.

1950: Camille Danguillaume (Fra) est renversé par une moto vers la fin du Championnat de France à Montlhéry.

1951: Serse Coppi (Ita), le frère du "campionissimo" Fausto Coppi, tombe à un kilomètre de l'arrivée du Tour du Piémont. Il termine la course mais décède durant la nuit suivante.

1956: Stan Ockers (Bel), champion du monde sur route, se tue sur la piste d'Anvers.

1967: Tom Simpson (G-B), ancien champion du monde sur route, est victime d'une défaillance cardiaque au Mont-Ventoux, lors d'une étape du Tour de France, très probablement due à l'absorption de substances interdites.

1969: José Samyn (Fra) percute un vendeur de programmes lors d'une kermesse à Zingem. Il tombe dans le coma, puis décède à l'âge de 23 ans.

1970: Jean-Pierre Monsere (Bel), champion du monde en titre, percute une voiture venant en sens inverse au Grand Prix de Rétie.

1972: Manuel Galera (Esp) est accidenté au cours d'une étape du Tour d'Andalousie.

1976: Juan Manuel Santisteban (Esp) fait une chute mortelle dans la première étape du Tour d'Italie.

1984: Joaquim Agostinho (Por) heurte un chien près de l'arrivée d'une étape du Tour de l'Algarve au Portugal et décède une dizaine de jours plus tard.

1986: Emilio Ravasio (Ita), victime d'une chute pendant la première étape du Tour d'Italie, décède deux semaines plus tard.

1987: Vicente Mata (Esp) est renversé par une voiture au cours du Trophée Luis-Puig.

Michel Goffin (Bel) tombe dans le coma après une chute dans le Tour du Haut-Var et décède six jours plus tard.

1988: Connie Meijer (P-B) est victime d'un malaise pendant un critérium féminin aux Pays-Bas.

1992: Danny Allaerts (Bel) après une chute dans une course pour amateurs à Haacht.

1995: Nestor Mora (Col), Augusto Triana (Col) et Hernan Patino (Col), sur le chemin du départ après avoir été heurtés par un camion à Manzinales.

Philippe Marchix (Fra), dans une chute dans le Tour de l'Eure (Fra) pour amateurs.

Fabio Casartelli (Ita), champion olympique en titre, tombe dans un virage de la descente du Portet d'Aspet au cours de la quinzième étape du Tour de France. Il meurt quelques heures plus tard.

1996: José-Antonio Espinosa (Esp), chute lors du contre-la-montre par équipes dans le critérium de Fuenlabrada.

1997: Armin Hegglin (Sui), 17 ans, chute contre un arbre lors du Tour du Jura.

1998: Björn Stevensen (Nor) chute mortellement lors d'une épreuve sur route à Trondheim.

1999: Manuel Sanroma (Esp) fait une chute mortelle près de l'arrivée de la deuxième étape du Tour de Catalogne.

2000: Saul Morales (Esp) est renversé par un camion dans la 7e étape du Tour d'Argentine.

2003: Andrei Kivilev (Kaz) chute près de Saint-Chamond dans la 2e étape de Paris-Nice. Il décède le matin suivant à Saint-Etienne.

2005: Alessio Galletti (Ita), 37 ans, est victime d'un arrêt cardio-respiratoire à 15 km de l'arrivée de la Subida Naranco.

2006: Isaac Galvez (Esp) décède dans une embardée sur la piste de Gand, lors des Six Jours.

2008: Bruno Neves (Por) chute lors d'une étape de la Clássica de Amarante. Il décède pendant son transfert à l'hôpital.

2010: L'espoir italien Thomas Casarotto tombe dans le coma après avoir heurté une voiture sur le bord de la route, lors d'une étape du Tour du Frioul amateur. Il décède quatre jours plus tard.

2011: Wouter Weylandt (Bel) se tue dans la descente du Passo del Bocco, à 25 kilomètres de l'arrivée de la 3e étape du Giro à Rapallo.

2014: Premier décès dans une compétition de mountainbike. Annefleur Kalvenhaar (P-B) fait une chute mortelle dans une épreuve de cross-country organisée à Méribel.

2016: Décès d'Antoine Demoitié (Bel) après avoir été percuté par une moto à la suite d'une chute à Sainte-Marie-Cappel lors de la classique Gand-Wevelgem.

2016: Daan Myngheer (Bel), victime d'un infarctus lors de la première étape du Critérium international autour d'Ajaccio, décède à l'hôpital d'Ajaccio.

2018: Michael Goolaerts (Bel), retrouvé inanimé dans le deuxième des 29 secteurs pavés de Paris-Roubaix, meurt à l'hôpital de Lille le soir de la course.

2019: Bjorg Lambrecht (Bel), 22 ans, chute lourdement lors de la 3e étape du Tour de Pologne et décède le jour même à l'hôpital de Rybnik.