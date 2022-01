Le coureur italien de Quick.Step figure seulement dans la liste des réservistes du Wolfpack. D'autres anciens vainqueurs comme Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Sebastian Langeveld, Michael Valgren, Greg Van Avermaet et Jasper Stuyven seront bien présents au départ tout comme deux autres stars de la Petite Reine: Peter Sagan et Wout Van Aert.

Davide Ballerini (Quick Step-Alpha Vinyl) ne défendra probablement pas son titre lors du 77e Circuit Het Nieuwsblad le samedi 26 février prochain. L'Italien figure parmi la liste des réserves du 'Wolfpack' pour la course de reprise de la saison cycliste belge.

Ballerini, 27 ans, s'était imposé à Ninove en 2021 devant le Britannique Jake Stewart et Sep Vanmarcke. L'Italien ne devrait cependant pas prendre le départ cette année car il figure parmi les réserves de Quick Step-Alpha Vinyl. Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Kasper Asgreen et Tim Declercq figurent eux sur la liste provisoire des participants.

Du côté de Lotto Soudal, Philippe Gilbert, vainqueur en 2006 et 2008, sera au départ aux côtés de Florian Vermeersch, Tim Wellens et Victor Campenaerts.

Intermarché-Wanty Gobert, la troisième équipe WorldTour belge, s'alignera elle avec Alexander Kristoff, Adrien Petit, Loïc Vliegen, Sven Erik Byström, Aimé De Gendt et Dimitri Claeys.

Wout van Aert sera aussi présent au départ avec le reste de la colonie belge de Jumbo-Visma: Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande et Nathan Van Hooydonck.

Vainqueur en 2020, Jasper Stuyven sera aussi présent pour Trek-Segafredo avec Edward Theuns. Lauréat en 2016 et 2017, Greg Van Avermaet est repris dans la sélection d'AG2R Citroën avec Stan Dewulf, Lawrence Naesen, Oliver Naesen et Gijs Van Hoecke.

Sep Vanmarcke, vainqueur en 2012, prendra lui le départ pour Israel-Premier Tech avec Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck. EF Education-Nippo comptera sur deux anciens vainqueurs Sebastian Langeveld (2011) et Michael Valgren (2018) tandis que Peter Sagan (TotalEnergies) reviendra sur le Nieuwsblad pour la première fois depuis 2017.

