Le champion de Belgique a effectué un départ canon mais a perdu un peu trop de temps dans la deuxième partie du parcours. Il échoue à 2 secondes et 30 centièmes du champion du monde de la discipline et réalise son 13e podium de la saison en... 18 courses.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté la 4e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour), un contre-la-montre de 31,9 km entre Montbrison et La Bâtie d'Urfé mercredi. Le champion du monde du contre-la-montre a devancé de 2 secondes Wout van Aert (Jumbo-Visma), vice-champion du monde de la spécialité, qui conserve son maillot jaune de leader.

Le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) a pris la 3e place de l'étape à 17 secondes, tandis que l'Italien Mattia Cattaneo (QuickStep Alpha Vynil), 4e à 39 secondes, et le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 5e à 42 secondes, complètent le top 5.

Au général, Wout van Aert possède 53 secondes d'avance sur Cattaneo et 56 sur Roglic. Jeudi, la 5e étape mènera le peloton de Thizy-les-Bourgs à Chaintré sur un parcours vallonné de 162,3 km.

Le Critérium du Dauphiné se termine dimanche. Le Britannique Richie Porte (Ineos Grenadiers) est le tenant du titre.

