Yves Lampaert a remporté le contre-la-montre qui faisait office de 3e étape du Tour de Belgique. Mads Pedersen deuxième a cependant conservé sa tunique de leader. Au Tour de Suisse, où le covid, a écumé la liste des partants, avec comme victime principale le leader Aleksander Vlasov, c'est Nico Denz qui s'est imposé au sommet du Moolsap, où Remco Evenepoel a encore été incapable de suivre les favoris. Jakob Fuglsang est donc le nouveau leader du classement général.

L'Allemand Nico Denz (DSM) a remporté la 5e étape du Tour de Suisse (WorldTour) vendredi sur 177,5 km entre Locarno et le sommet du Moosalp (18 km à 8%).

Derniers rescapés de l'échappée du jour, l'Italien Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl), le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën), Nico Denz et l'Espagnol José Herrada (Cofidis) se sont disputés la victoire.

Au sprint, Denz se montrait le plus rapide devant Champoussin et Herrada pour décrocher la 3e victoire de sa carrière, la première cette saison.

Derrière, Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) a encore perdu du temps en vue du classement général en terminant à un peu moins d'une minute du groupe des favoris. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) conserve lui le maillot jaune de leader du général.

Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) a remporté la 3e étape du Tour de Belgique (2.Pro), un contre-la-montre de 11,8 km autour de Scherpenheuvel-Zichem vendredi. Deuxième de l'étape, le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) reste en tête du classement général.

Le champion de Belgique du chrono a signé le meilleur temps en 13 minutes et 39 secondes, devançant Mads Pedersen de sept secondes.

Le Néerlandais Daan Hoole, équipier de Pedersen chez Trek-Segafredo, a lui pris la 3e place à 10 secondes de Lampaert. Au classement général, Pedersen reste en tête avec 10 secondes d'avance sur Lampaert et 24 secondes sur Tim Wellens (Lotto Soudal). Samedi, la quatrième étape offrira un parcours vallonné au peloton avec 172,2 km de course autour de Durbuy.

Le Tour de Belgique s'achèvera dimanche à Beringen. Remco Evenepoel, présent au Tour de Suisse cette année, a remporté les deux dernières éditions, en 2019 et 2021.

