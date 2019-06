Tim Merlier (Corendon-Circus) est devenu champion de Belgique chez les élites messieurs, dimanche, à Gand. Le coureur de 26 ans a remporté la course en ligne, longue de 223,8 km, en s'imposant au sprint devant Timothy Dupont (Wanty-Gobert) et Wout van Aert (Jumbo-Visma). Philippe Gilbert (Deceuninck - Quick-Step) et Jasper De Buyst (Lotto Soudal) complètent le top 5.

Plusieurs attaques sont survenues dans la première partie de course, comprenant plusieurs secteurs pavés. Finalement, après un peu plus de 70 km de course, un quatuor s'est dégagé: Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), Dries De Bondt (Corendon-Circus), Stan Dewulf (Lotto Soudal) et Jelle Wallays (Lotto Soudal). Le peloton ne leur a pas laissé plus de 2:30 d'avance.

Evenepoel a placé une accélération à 33 km de l'arrivée, qui a réduit le groupe de tête à trois coureurs, Stan Dewulf ne pouvant suivre. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) partait en contre à 20 km de la fin, mais il ne rejoignit le groupe de tête que lorsque celui-ci fut repris par le peloton à 11 km de la ligne d'arrivée.

La course s'est jouée au sprint et c'est Tim Merlier qui s'est montré le plus rapide, décrochant à 26 ans son 5e succès sur la route, lui qui est spécaliste du cyclocross.

Après Wout van Aert sacré champion de Belgique du contre-la-montre jeudi à Middelkerke, c'est donc un autre spécialiste des labourés qui s'empare du maillot tricolore sur la route.

Tim Merlier succède au palmarès à Yves Lampaert (Deceuninck - Quick-Step).