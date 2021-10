C'était la première fois que la course par élimination était au programme des championnats du monde chez les dames.

Lotte Kopecky a remporté la médaille d'argent dans la course par élimination, qui était disputée pour la première fois chez les dames en championnats du monde de cyclisme sur piste jeudi soir à Roubaix, en France. L'or a été remporté par l'Italienne Letizia Paternoster.

La championne de Belgique sur route Kopecky, qui après le départ de Jolien D'hoore a fait l'impasse sur la course par équipe de ces Championnats du monde pour se concentrer sur trois numéros individuels, est entré en action pour la première fois à Roubaix jeudi soir. Elle a immédiatement fait une très forte impression, ce qui lui a permis de ne jamais être en difficulté. En fin de compte, Kopecky a dû sprinter pour le titre mondial contre Paternoster, mais l'Italienne est venue chercher le titre mondial. Kopecky, qui a toutefois obtenu la deuxième médaille pour la délégation belge à ces Championnats du monde de cyclisme sur piste, après l'argent pour Tuur Dens plus tôt dans la soirée dans la course scratch.

L'Américaine Jennifer Valente a terminé troisième de la course par élimination. Vendredi, Kopecky sera de nouveau en action, cette fois dans l'omnium.

Kenny De Ketele défendra également les couleurs belges le troisième jour, dans la course aux points. Vendredi, il y a également des finales dans le kilomètre et la poursuite individuelle pour les hommes et dans la vitesse individuelle dames.

