Cyclisme: Paris-Nice, Milan-Sanremo, E3 et Gand-Wevelgem au programme de Philippe Gilbert en mars

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a dévoilé jeudi via son compte Twitter son programme pour le mois de mars. Le Remoucastrien sera engagé sur Paris-Nice (WorldTour) du 7 au 14 mars. Il enchaînera le 20 mars avec Milan-Sanremo (WorldTour), le seul Monument qui manque à son palmarès, et sera ensuite au départ de l'E3 le 26 mars à Harelbeke et à Gand-Wevelegm (WorldTour) deux jours plus tard.

Philippe Gilbert. © belga