Une bande criminelle roumaine avait volé 22 vélos dans le bus de l'équipe italienne à l'occasion des championnats du monde sur piste.

Les vélos qui ont été volés à la délégation italienne lors des championats du monde de cyclisme sur piste la semaine dernière à Roubaix en France ont été retrouvés. Les 22 vélos avaient été volés par une bande criminelle roumaine, a confirmé la police locale vendredi.

Les vélos avaient été volés du bus de l'équipe qui était garé devant l'hôtel. Selon la police roumaine, les 22 vélos ont une valeur de 600.000 euros. La police a mis la main sur les criminels lorsqu'ils ont essayé de vendre un des vélos dans la région roumaine de Vrancea. Quatorze maisons ont été fouillées et vingt mandats d'arrêt ont été exécutés. En plus des vélos, des téléphones, des ordinateurs et de l'argent ont également été saisis. Des vols qui n'ont pas empêché l'Italie de remporter dix médailles lors des Mondiaux.

