Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a été le coureur le plus rapide lors de deuxième étape du Tour de Belgique. C'est la quatrième victoire en 2022 pour le Belge qui a pris le dessus sur Danny Van Poppel. Mads Pedersen conserve son maillot de leader. En Suisse, Aleksandr Vlasov s'est imposé devant Neilson Powless et Jakob Fuglsang et prend la tête du classement général. C'est son cinquième bouquet de la saison. De son côté, Remco Evenepoel a été mis en difficulté et peut probablement faire une croix sur ses ambitions au classement général.

Jasper Philipsen a remporté la 2e étape du Tour de Belgique (2.Pro), jeudi, entre Beveren et Knokke-Heist (175,6 km). Le coureur d'Alpecin-Fenix s'est imposé au sprint devant le Néerlandais Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segrafredo), qui reste leader du général.

Six coureurs, partis en début de course, animaient l'étape: Yentl Vandevelde (Minerva), Theo Bonnet (Geofco-Doltcini Materiel Velo.com), Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex) et les Néerlandais Yoeri Havik (BEAT), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) et Nick van der Meer (VolkerWessels).

A 30 km du but, le leader du général Mads Pedersen devait changer de roue après une crevaison. Le groupe de tête se réduisait à trois unités, Vandevelde, Relaes et Havik, qui entamaient le dernier tour du circuit local de 19 km avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Le peloton revenait sur eux à 13 km de la ligne, au début du kilomètre en or, qui rapporte des secondes de bonification.

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) et Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) en profitaient, notamment, pour engranger des bonifications. La victoire se jouait au sprint. Jasper Philipsen se montrait le plus rapide, l'emportant devant Van Poppel et Pedersen, qui conserve le maillot de leader.

Philipsen, 24 ans, décroche le 18e succès de sa carrière, le quatrième de la saison. Vendredi, un contre-la-montre de 11,8 km à Scherpenheuvel-Zichem attend les coureurs.

Le Baloise Belgium Tour s'achèvera dimanche à Beringen. Remco Evenepoel, absent cette année, a remporté les deux dernières éditions, en 2019 et 2021.

Aleksandr le grand prend le pouvoir sur les hauteurs de Novazzano

Le Russe Aleksandr Vlasov a remporté la 5e étape du Tour de Suisse. Jeudi, après 190,1 km entre Ambri et Novazzano, le Russe de BORA-hansgrohe a devancé l'Américain Neilson Powless (EF Education-Easypost) et le Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech). Vlasov en profite pour déposséder le Britannique Stephen Williams (Bahrain-Victorious) du maillot jaune. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a perdu 2 minutes dans cette étape.

Le parcours proposait une côte de deuxième catégorie et trois de troisième, dont l'ascension de Pedrinate (2,4 km à 8,2%), avec un sommet situé à 8,4 km de l'arrivée. Un groupe de cinq coureurs s'est détaché dans le final pour se jouer la victoire. Vlasov s'est montré le plus fort dans le sprint en côte pour s'offrir à 26 ans, le 11e succès de sa carrière, le 5e de sa saison. Il endosse au passage le maillot jaune de leader du général.

Vendredi, la 6e étape se disputera entre Locarno et Moosalp, avec une arrivée à plus de 2.000m d'altitude, au sommet d'une ascension de 18 km à 8%.

