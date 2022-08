Le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté dimanche la course en ligne messieurs des championnats d'Europe de cyclisme sur route, épreuve intégrée à la deuxième édition des championnats européens, disputée à Munich, en Allemagne. Au terme d'un sprint, il a franchi la ligne au bout des 209,4 km juste devant le Français Arnaud Démare et le champion de Belgique Tim Merlier. Il succède au palmarès à l'Italien Sonny Colbrelli, vainqueur en 2021.

Le Suisse Silvan Dillier et l'Autrichien Lukas Pöstlberger attaquaient très tôt dans la course et arrivaient à s'extirper du peloton qui ne réagissait pas.

Après 19 kilomètres de course, ils abordaient seuls en tête le Kesselberg (5,1 km à 4,9% de moyenne), première difficulté du jour, avec plus de 3 minutes d'avance sur le peloton.

À 163 km de l'arrivée, l'avance des deux leaders était de 2:17 sur le peloton, tout en contrôle.

Vingt-trois kilomètres plus tard, le Français Rudy Barbier et le Hongrois Marton Dina chutaient en tentant d'éviter un panneau de signalisation, alors que l'écart du peloton avec le duo de tête n'était plus que de 1:30. Les deux coureurs ont pu repartir sans trop de gravité.

Le peloton reprenait à un rythme de sénateur et laissait l'avance remonter au-delà des deux minutes après 80 kilomètres.

Dillier et Pöstlberger arpentaient dès lors une nouvelle fois en tête la deuxième difficulté du parcours, Eurasburg (1 km à 10,4%), située après 93,5 kilomètres de course, avec 3:14 d'avance

Lors de l'ascension, l'Italien Matteo Trentin, le Français Bryan Coquard et l'Allemand John Degenkolb accéléraient, provoquant quelques cassures à l'arrière du peloton. Le Slovène Jan Tratnik et l'Autrichien Marco Haller tentaient de sortir à l'issue de l'ascension, mais étaient rapidement repris.

L'Italie durcissait quelque peu la course et Matteo Trentin haussait le tempo. Cette accélération permettait de résorber le retard sur le duo de leaders. L'écart passait à 1:20 à 100 km de l'arrivée.

Les deux hommes de tête possédaient encore 56 secondes d'avance lors du premier passage sur la ligne dans le circuit local, à 70 km de la fin.

Vingt-cinq kilomètres plus tard, l'Allemand Pascal Ackermann se retrouvait au sol à cause d'un rétrécissement du parcours. Mettant fin à ses espoirs de victoire finale.

Après plus de 160 kilomètres en tête, Dillier et Pöstlberger étaient finalement repris à 30 kilomètres du terme.La France prenait la tête des opérations à dix kilomètres, bien suivie par les Néerlandais et les Belges.

À 3,6 km de la banderole finale, Stefan Bissegger tentait de fausser compagnie au peloton, mais était rapidement repris.

L'Italie plaçait son train avec cinq coureurs en tête à un kilomètre de la fin. Le sprint était lancé à 500 mètres et Tim Merlier produisait son effort en premier.

Il était rattrapé par le Français Arnaud Démare et Fabio Jakobsen, bien lancé par son compatriote Boy Van Poppel. Jakobsen ne laissait aucune chance à Démare et le devançait sur la ligne. Tim Merlier s'emparait de la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

Il s'agit de la troisième médaille pour la Belgique dans ces championnats européens après l'argent de Robbe Ghys (course aux points) et l'or de Lotte Kopecky (course par élimination) en cyclisme sur piste.

