Le Danois de 36 ans a notamment remporté au course de sa carrière Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie et le Dauphiné Libéré à deux reprises.

Le Danois Jakob Fuglsang et le Canadien Hugo Houle évolueront les trois prochaines saisons en faveur d'Israel Start-Up Nation (ISN). La formation cycliste WorldTour l'a annoncé mercredi.

Fuglsang, 36 ans, compte 26 victoires à son palmarès, dont Liège-Bastogne-Liège (2019), le Dauphiné (2017, 2019) ou encore le Tour de Lombardie (2020). Il évoluait chez Astana depuis 2013 et avait débuté son parcours WorldTour chez Saxo Bank (2009-2010), passant ensuite chez Leopard Trek (2011) et RadioShack-Nissan (2012). "Je pense que c'est le bon moment pour moi de tenter autre chose. Je suis persuadé que cette expérience chez ISN peut être bénéfique pour les deux parties. Je peux offrir mon expérience à l'équipe et l'aider à atteindre ses prochains objectifs. Je suis aussi convaincu que j'ai encore de belles victoires dans les jambes. Le prochain Grand Départ du Tour de France au Danemark est évidemment un réel objectif pour moi", a expliqué Fuglsang, victime d'une fracture de la clavicule le 30 août sur les routes du Tour du Benelux.

De son côté, Hugo Houle n'affiche que deux victoires chez les pros, deux succès lors du Championnat du Canade du contre-la-montre (2015, 2021). Le Canadien de 31 ans quitte également Astana-Premier Tech, où il évoluait depuis 2018. Il avait auparavant porté les couleurs d'AG2R La Mondiale (2013-2017). "Ce nouveau challenge va m'apporter une motivation supplémentaire. Je suis persuadé que l'équipe va m'offrir le meilleur environnement possible afin de continuer à progresser."

Fuglsang et Houle seront les équipiers des Belges Jenthe Biermans, Ben Hermans, Tom Van Asbroeck et Sep Vanmarcke chez ISN en 2022. Le directeur sportif de l'équipe est aussi belge puisqu'il s'agit de Rik Verbrugghe. La formation israélienne devrait aussi avoir un nouveau sponsor avec Premier Tech, une firme canadienne qui soutenait l'équipe Astana d'où proviennent les deux nouvelles recrues d'Israël Start-Up Nation.

