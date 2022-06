Jonas Vingegaard a impressionné dimanche dans la dernière étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour). Le Danois, arrivé main dans la main avec son leader Primoz Roglic (Jumbo-Visma), a même souvent semblé plus à l'aise dans les pentes du Plateau de Solaison que le Slovène, vainqueur final.

"C'était assez incroyable. C'était le plan que nous avions, je devais attaquer et Primoz devait me suivre, nous voulions voir si on était capables de lâcher tout le monde. On a réussi et on peut être fiers de ce que nous avons fait", a lancé le Danois de 25 ans, qui signe sa 7e victoire chez les pros et termine 2e du général.

Deuxième du Tour de France 2021, Vingegaard a connu une campagne de classiques assez compliquée avec des abandons à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. "Je suis très heureux d'être de retour à un très haut niveau. C'est l'une des plus grandes courses au monde, alors remporter une étape et terminer 2e du général, c'est forcément énorme", a ajouté le coureur de la formation néerlandaise.

Vingegaard a désormais le regard tourné vers la Grande Boucle. "Finir 1 et 2 sur le Tour, ce serait extraordinaire mais la concurrence ne sera pas la même, ce sera encore plus dur. J'espère que l'un d'entre nous pourra gagner", a-t-il ponctué.

