Sepp Kuss (Jumbo-Visma) s'est adjugé la cinquième et dernière étape du Critérium du Dauphiné dimanche avec le départ et l'arrivée à Megève (153,5 km). Le Colombien Daniel Martinez (EF Pro Cycling), deuxième de l'étape, a remporté le classement général.

Rapidement, le peloton provoquait des cassures et un groupe de 23 coureurs se retrouvait en tête dont Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ou Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Ce dernier s'échappait dans le Col de la Colombière avec Pavel Sivakov (Ineos).

Le duo était finalement rejoint par Tadej Pogacar (UAE), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Miguel Angel Lopez (Astana) et Daniel Martinez (EF Pro Cycling) à 23km de l'arrivée.

Dans la montée de l'altiport, la dernière ascension de la journée, Kuss partait seul à 9km de l'arrivée pour décrocher sa première victoire de la saison devant Daniel Martinez et Tadej Pogacar.

À la suite de l'abandon de Primoz Roglic, leader du général, au départ dimanche, la victoire finale est revenue à Daniel Martinez, qui remporte également le classement du meilleur jeune, avec 29 secondes d'avance sur Thibaut Pinot et 41 secondes sur Guillaume Martin (Cofidis).

