A trois jours du départ du Tour de France, les coureurs et le staff de la formation kazakhe ont appris la mise à pied du manager de l'équipe. Alexandre Vinokourov est l'une des personnes à l'origine de la fondation de la formation Astana.

Alexandre Vinokourov a été mis à pied mercredi par la nouvelle équipe dirigeante de la formation kazakhe Astana-Premier Tech, rapporte L'Equipe jeudi.

DIVERGENCES PERSONNELLES

Alors qu'ils étaient déjà installés dans leur hôtel à quelques jours du grand départ du Tour de France, les coureurs et le staff d'Astana ont appris par mail, sur le coup de minuit, la mise à l'écart avec effet immédiat de leur manager sportif Alexandre Vinokourov. Celui-ci aurait été démis de ses fonctions pour des raisons personnelles qu'il réfute. Les avocats de Vinokourov auraient déjà entrepris les démarches pour le réintégrer, arguant d'un dossier sans fondement.

L'ANCIEN DIRECTEUR SPORTIF DE PANTANI REPREND LE FLAMBEAU

L'Italien Giuseppe Martinelli a été désigné responsable du secteur sportif assisté par le Canadien Steve Bauer, selon le quotidien sportif français. Alexandre Vinokourov avait été à l'origine de la fondation de l'équipe Astana en 2006. Il en était devenu le manager après sa carrière de coureur, mais ses prérogatives avaient été réduites cette saison avec l'arrivée du cosponsor canadien Premier Tech et d'une nouvelle équipe dirigeante menée par Yana Seel, une administrative kazakhe installée en Belgique. Le Tour de France s'élancera samedi de Brest et se terminera le 18 juillet à Paris.

