La présence de Wout van Aert dimanche sur la ligne de départ est compromise. Le champion de Belgique "ne se sent pas bien", et a renoncé à effectuer la reconnaissance du parcours du Ronde prévue jeudi par son équipe Jumbo-Visma, a annoncé cette dernière jeudi.

Wout van Aert is not feeling well, so he will not join the Tour of Flanders recon. His participation in the Tour of Flanders is unlikely. pic.twitter.com/dxsZvPrWSh — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 31, 2022

"Il ne se sentait pas bien et il est resté à la maison. Nous devons nous passer de lui, du moins aujourd'hui", a déclaré jeudi Grisha Niermann, le directeur sportif de Jumbo-Visma. "Ça ne serait pas trop grave s'il ne manquait que la reconnaissance mais nous devons admettre qu'il y a une chance qu'il manque la course. S'il n'est pas là, nous devrons changer notre plan. Ce serait grosse déception car on ne peut pas le remplacer. Mais d'un autre côté, nous avons une équipe en forme et deux coureurs parmi les meilleurs: Tiesj Benoot et Christophe Laporte. L'absence de Wout changerait la donne pour nous mais aussi pour les autres équipes. Pour le moment, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur la participation de Wout maintenant. S'il se sent toujours en forme et prêt à courir dimanche, nous le laisserons peut-être rouler. Nous en saurons plus sur la situation demain".

Wout van Aert est considéré comme un des grands favoris du 106e Tour des Flandres, le deuxième Monument de la saison cycliste, qui reliera Anvers à Audenarde dimanche sur 272,5 km. Le Campinois, vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad en février et du GP de l'E3 la semaine dernière, n'a jamais remporté le Tour des Flandres, qu'il a disputé à trois reprises. Son meilleur résultat à Audenarde est une 2e place en 2020. Il avait alors été battu au sprint par le Néerlandais Mathieu van der Poel. Il s'est aussi classé 9e en 2018, 14e en 2019 et 6e l'an dernier.

