RCS Sport a annoncé vendredi l'annulation aux dates prévues de Tirreno-Adriatico (11-17 mars), de Milan-Sanremo (21 mars) et du Tour de Sicile (1-4 avril). Cette décision fait suite aux mesures prises par le gouvernement italien pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus.

"Suite à la confirmation par les autorités compétentes qu'elles ne sont pas en mesure d'accorder les autorisations appropriées, RCS Sport annonce que la course cycliste Tirreno-Adriatico, prévue du 11 au 17 mars, est annulée par rapport à ses dates initiales", a indiqué RCS Sport dans un communiqué. "En outre, les autorités compétentes ayant vérifié que les conditions appropriées n'existent pas pour garantir les dispositions du décret du Président du Conseil des ministres de la République d'Italie du 4 mars 2020, et pour garantir la sauvegarde de la santé publique et la sécurité de toutes les personnes concernées, RCS Sport a pris la décision d'annuler Milan-Sanremo, prévu le 21 mars, et le Tour de Sicile, prévu du 1er au 4 avril.

RCS Sport demandera à l'UCI, via la Fédération italienne de cyclisme, d'attribuer de nouvelles dates à ces trois courses, comme elle l'a déjà fait pour les Strade Bianche (messieurs et dames) qui étaient programmées samedi et ont été annulées jeudi.

Le gouvernement italien a présenté mercredi un nouveau décret, émettant de nouvelles dispositions pour contrer la propagation du coronavirus. Parmi elles, la décision que tous les évènements sportifs en Italie devront se tenir à huis clos. La mesure est d'application jusqu'au 3 avril.

RCS Sport n'avait pas de suite annoncé l'annulation ou le report des épreuves qu'elle organise. L'organisation souhaitait d'abord rencontrer les autorités locales respectives. Après les avoir rencontrées, elle a dû se résoudre à reporter ces épreuves.

Pour les mêmes raisons, la Semaine Internationale Coppi & Bartali, programmée du 25 au 29 mars, organisée par Gruppo Sportivo Emilia, est aussi reportée.

Milan-Sanremo, créé en 1907, est l'une des courses les plus mythiques du cyclisme. La "Classicissima" est d'ailleurs considéré comme l'un des cinq Monuments, au même titre que le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Jusqu'à présent, il n'y a qu'en 1916, 1944 et 1945 que la course n'avait pu se disputer. Julian Alaphilippe s'était imposé l'an passé. Eddy Merckx détient le record de victoires avec sept succès.

