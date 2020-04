Le Tour du Pays basque et la Clasica San Sebastian, deux épreuves WorldTour, ont été annulées pour 2020, ont annoncé mercredi les organisateurs. Remco Evenepoel s'était adjugé la Clasica San Sebastian l'an passé.

Le Tour du Pays basque était initialement prévu du 6 au 11 avril. Il avait dans un premier temps été reporté "à une date ultérieure". La Clasica San Sebastian devait se tenir le 25 juillet.

"Après des semaines de travail intense pour rendre les courses possibles, les organisateurs doivent confirmer qu'elles n'auront pas lieu en 2020", a expliqué l'organisation dans un communiqué.

"Nos courses mobilisent des milliers de personnes au sein et à l'extérieur de l'événement", a expliqué Julián Eraso, le directeur de la Fédération basque de cyclisme (OCETA). "Au vu de la situation, nous ne voulons pas contribuer à une nouvelle apparition du virus et à sa propagation. De plus, nous ne pensons pas qu'il soit temps de demander de l'aide aux municipalités et aux institutions. Il est temps de rendre à la société ce qu'elle nous a apporté et nous préférons que l'argent destiné à la course puisse être investi pour sauver des vies."

Après le report du Tour du Pays basque, l'organisation avait envisagé organiser cette course par étapes pendant la première semaine d'août et la Clasica San Sebastian le dimanche de cette même semaine. "Mais nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour organiser un événement de grande envergure, avec tout ce qui se passe", a reconnu Julián Eraso.

