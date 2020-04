L'Union Cycliste Internationale (UCI) a repoussé "au début de la semaine prochaine" la publication des calendriers de l'UCI WorldTour et de l'UCI Women's WorldTour 2020 remaniés. Cette publication était initialement prévue mercredi à l'issue d'une réunion avec les principaux représentants des familles du cyclisme professionnel sur route masculin et féminin, mais les mesures prises dernièrement par certains gouvernements européens en matière de restriction des événements sportifs de masse ont poussé l'UCI et ses partenaires à "poursuivre leurs travaux".

La saison cycliste a été arrêtée en raison du coronavirus. Le 15 avril, l'UCI avait annoncé les premiers éléments du nouveau calendrier, avec les nouvelles dates pour le Tour de France (29 août-20 septembre), le maintien des Mondiaux aux dates prévues (20-27 septembre) et l'organisation du Giro après les Mondiaux, sans préciser le nouveau calendrier de la course au maillot rose.

Ce mercredi, l'UCI a réuni les principaux représentants des familles du cyclisme professionnel sur route masculin et féminin - organisateurs (AIOCC), équipes (AIGCP et UNIO) et coureurs (CPA et CPA Femmes), ainsi que Marianne Vos en sa qualité de membre de la Commission des Athlètes de l'UCI et de représentante de ces derniers au sein de la Commission Route de l'UCI - dans la perspective de la reprise de la saison cycliste 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

La publication des calendriers de l'UCI WorldTour et de l'UCI Women's WorldTour 2020 remaniés, initialement prévue mercredi, a été repoussée "au début de la semaine prochaine". "L'UCI et ses partenaires ont en effet besoin de poursuivre leurs travaux", a expliqué l'organisation dans un communiqué. "Les mesures prises dernièrement par certains gouvernements européens en matière de restriction des événements sportifs de masse doivent en effet, comme l'a encore récemment précisé notre Fédération, être prises en compte dans l'élaboration du Calendrier International UCI de reprise des compétitions cyclistes."

Mardi, Edouard Philippe, Premier ministre français, a ainsi déclaré à l'Assemblée nationale que tous les événements qui regroupent plus de 5.000 participants ne pourront se tenir avant le mois de septembre.

L'UCI et la famille du cyclisme espèrent désormais publier les calendriers le mardi 5 mai. Les règles de participation des équipes et du nombre de coureurs par équipes ainsi que la mise sur pied d'un groupe de pilotage ayant pour but de définir les conduites à tenir, en particulier sur le plan sanitaire, lors de la reprise de la saison seront également annoncés la semaine prochaine.

