Une forme de huis clos a été décidée sur la course cycliste Paris-Nice, sans public dans les zones de départs et d'arrivées d'étape, en raison des nouvelles mesures liées au coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs (ASO).

"Des restrictions d'accès au public seront organisées sur les sites des départs et des arrivées des étapes par la mise en place d'un sas de protection à 100 mètres du podium pour les départs et à 300 mètres pour les arrivées", a précisé ASO.

La mesure est applicable dès la deuxième étape, qui est partie dans la matinée de Chevreuse (Yvelines). L'arrivée est prévue à Châlette-sur-Loing (Loiret).

Lundi, la ministre des Sports Roxana Maracineanu, tout en préconisant "la continuité sportive", a annoncé que durant cette période, "le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel".

