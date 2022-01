Il répond de manière excellente au traitement. Il a également parfaitement toléré le protocole d'extubation.

Egan Bernal est conscient et est capable de bouger ses bras et ses jambes. La clinique universitaire de Sabana, où il est soigné, l'a communiqué mercredi, deux jours après le grave accident du Colombien. "Les heures ont passé et le patient répond de manière excellente au traitement. Il a également parfaitement toléré le protocole d'extubation, est conscient et capable de mobiliser ses quatre extrémités", a ajouté la clinique. Le vainqueur du Tour 2019 et du Giro 2021 a été victime d'une chute à l'entraînement lundi dans la commune de Gachancipá, à près de trente kilomètres au nord de Bogotá, alors qu'il s'entraînait avec plusieurs de ses coéquipiers. Victime de fractures du fémur droit, de la rotule droite, d'une vertèbre, d'un traumatisme thoracique, d'un poumon perforé et de fractures des côtes, il a été opéré à deux reprises.