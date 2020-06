La formation kazakhe a tranché: Miguel Angel Lopez en France, et Jakob Fuglsang en Italie

La saison cycliste est toujours arrêtée en raison de la pandémie de Covid-19 mais l'équipe Astana a déjà échafaudé un plan de bataille pour les prochains grands rendez-vous. Vendredi, la formation kazakhe a annoncé que le Colombien Miguel Angel Lopez serait son leader au Tour de France, à l'instar du Danois Jakob Fuglsang au Tour d'Italie.

"Les trois grands tours sont notre objectif de cette saison raccourcie", a déclaré Alexandr Vinokourov, directeur général de l'équipe. "Toutes les équipes vont vouloir s'illustrer au Tour, au Giro et à la Vuelta. Nous n'avons pas changé nos plans donc Miguel Angel Lopez sera notre leader au Tour de France et Jakob Fuglsang emmènera l'équipe au Tour d'Italie", a ajouté Vinokourov, précisant qu'Alexey Lutsenko fera lui aussi partie de l'équipe pour la Grande Boucle.

Ce sera le premier Tour de France pour Miguel Angel Lopez. 'Superman' a déjà terminé 3e du Giro et de la Vuelta en 2018. Quant à Fuglsang, il débutera son 15e Grand Tour, son 2e Giro seulement après avoir pris la 12e place finale en 2016.

D'ici sa première course, prévue au Tour de Burgos (28 juillet - 1er août), Astana va organiser deux camps d'entraînement à la mi-juillet, divisant l'équipe en deux groupes distincts basés sur les programmes de courses et les impératifs logistiques.

Tous les coureurs espagnols, ainsi que les Colombiens, qui pourraient revenir en Europe début juillet, se rendront dans la Sierra Nevada, en Espagne. Les autres coureurs iront dans les Dolomites, en Italie.

