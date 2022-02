L'équipe belge alignera quatre compatriotes au départ du circuit Het Nieuwsblad ce samedi. Fabio Jakobsen et Jannik Steimle feront leur apparition lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne ce dimanche.

Le Danois Kasper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres, les Tchèques Josef Cerny et Zdenek Stybar. Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal et Bert Van Lerberghe composeront la force de frappe de Quick-Step Alpha Vinyl samedi au départ du Circuit Het Nieuwsblad qui ouvre la saison des classiques belges sur 204,2 km entre Gand et Ninove.

La formation de Patrick Lefevere est sur les dents pour "un week-end d'ouverture très excitant pour une équipe belge", a communiqué Quick-Step Alpha Vinyl mercredi. "C'est aussi un bonne course pour jauger de la forme des coureurs. Nous avons des gars comme Kaser, Yves (2e du Circuit en 2020), Florian et Zdenek (vainqueur en 2019) - qui peuvent être là dans le final et faire un bon résultat", a estimé le directeur sportif, Tom Steels.

Déjà vainqueur de quatre courses cette saison, le Néerlandais Fabio Jakobsen et l'Allemand Jannik Steimle viendront remplacer Asgreen et Cerny pour Kuurne-Bruxelles-Kuurne au programme dominical. Tim Declercq, qui se remet d'une péricardite, ne sera pas là ce week-end dans les rangs de l'équipe belge.

