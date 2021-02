Le départ de la 76e édition du Circuit Het Nieuwsblad a été donné samedi matin à Gand. Un peloton de 173 coureurs s'est élancé de le Emile Clauslaan pour l'épreuve d'ouverture de la saison des classiques en Belgique. La course se déroule sous de strictes mesures sanitaires. Ainsi, les zones de départ et d'arrivée ainsi que les monts et les secteurs pavés sont interdits au public. Les rassemblements sont interdits le long du parcours de 200 km.

Treize côtes et plusieurs secteurs pavés difficiles sont répartis sur le parcours entre Gand et Ninove. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) s'était imposé l'an passé. Le champion du monde Julian Alaphilippe figure parmi les favoris. Son équipe, Deceuninck-Quick Step peut également compter sur des outsiders comme Yves Lampaert, le vainqueur de 2019 Zdenek Stybar, Davide Ballerini et Kasper Asgreen.

Lotto Soudal s'appuiera sur Tim Wellens et Philippe Gilbert, lauréat du Circuit en 2006 et 2008. Le double vainqueur Greg Van Avermaet (2016 et 2017) et Oliver Naesen emmèneront AG2R-Citroën.

Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), gagnant en 2012, et Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo), lauréat en 2011 participent également, tout comme le champion de Belgique Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Tiesj Benoot (DSM), Sören Kragh Andersen (DSM) et Dylan Teuns (Bahrain Victorious).

