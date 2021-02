L'Italien Davide Ballerini a remporté au sprint la 76e édition du Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), en ouverture de la saison des classiques belges, samedi sur 200,5 km entre Gand et Ninove, récompensant l'énorme travail de son équipe Deceuninck-Quick Step.

Davide Ballerini, 26 ans, remporte la plus belle victoire de sa carrière riche de 7 victoires désormais et la 3e cette saison après ses deux succès au Tour de la Provence. C'est aussi la 5e victoire de la formation de Deceuninck-Quick Step cette saison qui aura négocié la course de main de maître.

Ballerini l'emporte en surclassement devant le Britannique Jake Stewart (Groupama-FDJ). Sep Vanmarcke a pris la 3e place.

