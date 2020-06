Cinq Belges, dont Philippe Gilbert, dans la sélection de Lotto Soudal pour le Tour

Avec Philippe Gilbert, Thomas De Gendt, Tim Wellens, Jasper De Buyst et Steff Crass, Lotto Soudal alignera cinq Belges sur les routes du Tour de France, qui aura lieu du 29 août au 20 septembre. Les Allemands Roger Kluge et John Degenkolb et l'Australien Caleb Ewan complètent la sélection dévoilée mardi par la formation WorldTour belge. Le Polonais Tomasz Marczynski et Frederki Frison sont réservistes.