Le coureur gantois qui venait de terminer troisième de la Clasica San Sebastian a lourdement chuté lors d'un stage de préparation à Livigno en Italie. Il est plus que probablement forfait pour les Mondiaux.

Tiesj Benoot, sévèrement touché après une lourde chute à Livigno, où il était en stage, est victime de plusieurs fractures et va devoir mettre un terme à sa saison, a annoncé Sporza lundi soir. Le Gantois serait tombé dans une descente, à grande vitesse, avant d'être transféré dans un hôpital italien.

Selon le média néerlandophone, le coureur de la formation Jumbo-Visma ne pourra plus rouler cette saison, et devra donc faire l'impasse sur les Mondiaux prévus en Australie au mois de septembre. L'équipe néerlandaise, où évolue Wout van Aert, n'a pas encore communiqué concernant le récent 3e de la Clasica San Sebastian.

Tiesj Benoot, sévèrement touché après une lourde chute à Livigno, où il était en stage, est victime de plusieurs fractures et va devoir mettre un terme à sa saison, a annoncé Sporza lundi soir. Le Gantois serait tombé dans une descente, à grande vitesse, avant d'être transféré dans un hôpital italien. Selon le média néerlandophone, le coureur de la formation Jumbo-Visma ne pourra plus rouler cette saison, et devra donc faire l'impasse sur les Mondiaux prévus en Australie au mois de septembre. L'équipe néerlandaise, où évolue Wout van Aert, n'a pas encore communiqué concernant le récent 3e de la Clasica San Sebastian.