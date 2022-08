Le coureur gantois, qui venait de terminer troisième de la Clasica San Sebastian, a lourdement chuté lors d'un stage de préparation à Livigno en Italie. Il est plus que probablement forfait pour les Mondiaux, même si cela n'a pas encore été annoncé officiellement.

Tiesj Benoot souffre d'une fracture à la nuque et est dans un état stable après sa chute à l'entraînement lundi, a confirmé le coureur de Jumbo-Visma mardi sur Instagram.

"Avant tout, je voudrais informer tout le monde que je me sens bien", a écrit Benoot sur les réseaux sociaux. "Hier (lundi, ndlr), j'ai été impliqué dans une chute dans les Alpes italiennes. Je suis maintenant à l'hôpital où je reçois des soins pour récupérer. Malgré la gravité de la situation, les examens ont montré que je souffre d'une petite fracture à la nuque. Ma vie n'a jamais été en danger et je suis dans un état stable. Merci à tous pour vos messages. Dans les prochaines semaines, je vais me concentrer sur ma rééducation."

Tiesj Benoot, 28 ans, est tombé lundi dans une descente lors d'une séance d'entraînement à Livigno en Italie. Sa fin de saison, avec une éventuelle participation aux Mondiaux en septembre, est compromise.

