Le coureur cycliste est sorti du coma artificiel.

Deceuninck-Quick.Step a confirmé que Fabio Jakobsen a été sorti de son coma artificiel vendredi après-midi. "Il a pu bouger ses bras et ses jambes et communiquer avec les médecins, qui ont immédiatement écarté tout problème neurologique majeur", a affirmé l'équipe.

"Il va encore y avoir des accidents graves cette saison"

Cinq heures d'opération

Le Néerlandais est passé sur la table d'opération pendant cinq heures jeudi après sa lourde chute au Tour de Pologne. Celle-ci a été causée par son compatriote Dylan Groenewegen, qui a dévié de sa ligne lors du sprint.

"Suite à l'opération, Jakobsen éprouvera des difficultés à parler et s'alimenter dans les prochaines semaines"

Il a subi plusieurs fractures au visage et a perdu toutes ses dents. "Suite à l'opération, Jakobsen éprouvera des difficultés à parler et s'alimenter dans les prochaines semaines. Nous nous attendons à une revalidation longue et difficile", a déclaré Deceuninck-Quick.Step. L'équipe remercie tout le monde pour les messages de soutien et demande en même temps de respecter la vie privée du coureur et de sa famille.

