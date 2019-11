Christophe Sercu: "Je pense encore toutes les heures à mon père"

Depuis mardi soir, Christophe Sercu est le seul directeur de course des Six Jours de Gand. Il suit définitivement les traces de son père, décédé il y a six mois. Pour lui, rien ne sera plus jamais comme avant.

Christophe Sercu : " Certains pensent que le niveau était plus élevé autrefois, mais je ne suis pas de cet avis. " © koen bauters