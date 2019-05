Chaque jour une tunique hommage pour le maillot jaune du Tour 2019

Le leader du Tour de France 2019 portera chaque jour un maillot jaune différent, en hommage aux coureurs et aux symboles qui ont marqué l'histoire de cette tunique distinctive qui fête ses 100 ans lors de cette édition, ont annoncé mardi les organisateurs. Eddy Merckx et l'Atomium seront, entre autres, mis à l'honneur. Le 106e Tour de France débutera le 6 juillet par une étape de 192 kilomètres avec départ et arrivée à Bruxelles.

© belga