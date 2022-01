Sanne Cant a remporté un 13e titre consécutif de championne de Belgique de cyclocross samedi à Middelkerke.

Trois fois championne du monde et d'Europe, Sanne Cant, 31 ans, ajoute ainsi un maillot tricolore à sa collection après avoir fait le trou à la mi-course filant seule vers une victoire autoritaire au travers du domaine militaire de Lombardsijde.

Auteur d'un départ canon, Lotte Kopecky a été prise en chasse par Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle et bien sûr Sanne Cant. La championne de Belgique, sans discontinuer depuis 2010, a pris la poudre d'escampette au 3e des six tours du parcours partagé entre l'asphalte et le sable à Middelkerke pour s'imposer en 51 minutes laissant ses rivales à plus d'une minute.

Marion Norbert-Riberolle, 23 ans, a pris la 2e place. Championne du monde espoirs, elle est également la championne de France 2020. Naturalisée en 2021, elle représente désormais la Belgique dans les compétitions internationales.

Laura Verdonschot, 3e, complète le podium. Alicia Franck et Lotte Kopecky, à la peine dans la dernière partie de la course, complètent, dans cet ordre, le top 5.

Kiona Crabbé, 10e, est championne de Belgique chez les Espoirs.

Cinquième l'an dernier, Ellen Van Looy, 41 ans, avait dû déclarer forfait en raison d'un test positif au coronavirus.

L'édition 2023 des championnats de Belgique aura lieu à Lokeren.

