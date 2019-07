Mark Cavendish ne figure pas dans la sélection de Dimension Data, dévoilée mardi, pour le Tour de France, qui démarre samedi de Bruxelles. Le Britannique ne sera pas au départ de la Grande Boucle pour la première fois depuis 2007, année de sa première participation.

Cavendish, 34 ans a remporté 30 étapes sur le Tour. Seul un coureur a fait mieux que lui dans l'histoire: Eddy Merckx avec ses 34 succès. Sa dernière victoire sur la Grande Boucle remonte cependant à 2016, année où il avait dominé le sprint à quatre reprises. Le sprinteur de l'Ile de Man, peine à retrouver sa meilleure forme après avoir été atteint par le virus d'Epstein-Barr. Il n'a plus levé les bras au ciel depuis février 2018 et une étape du Tour de Dubai.

L'équipe sud-africaine s'appuiera sur deux anciens vainqueurs d'étape: le Norvégien Edvald Boasson Hagen (trois succès) et le Britannique Steve Cummings (deux succès). Avec le Tchèque Roman Kreuziger, elle dispose d'un habitué du top-10 du Tour. L'Italien Giacomo Nizzolo, débutant sur le Tour à 30 ans, sera chargé des sprints. Les Danois Lars Bak et Michael Valgren, le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg et l'Américain Ben King complètent l'effectif. Il n'y a donc pas de place pour le Belge Julien Vermote.