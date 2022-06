L'Espagnol Carlos Verona (Movistar) a remporté la 7e étape du Critérium du Dauphiné, samedi, entre Saint-Chaffrey et Vaujany (135 km). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a terminé 2e à 13 secondes et prend le maillot jaune de leader à son coéqupier Wout van Aert.

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a pris la 3e place à 25 secondes, devant l'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën), 4e à 27 secondes, et le Norvégien Tobias Halland Johannessen (Uno-X), 5e à 39 secondes. Le premier Belge est Stef Cras '(Lotto Soudal), 16e à 1:30.

Cette 7e étape, qui proposait deux cols mythiques en cours de route, classé hors-catégogie: le Galibier (23 km à 5,1%) en début de parcours et la Croix de Fer (29 à 5,2%) dans la deuxième partie, avant l'ascension finale vers Vaujany (5,7%), a bouleversé le classement général. Roglic est désormais leader avec 44 secondes d'avance sur Vingegaard et 1:24 sur O'Connor. Le Britannique Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) est 4e à 1:30, l'Italien Damiano Caruso (Bahrain Victorious) complétant le top 5 à 1:32. Stef Cras pointe au 17e rang à 3:45.

Dimanche, le successeur de Richie Porte, vainqueur en 2021, sera connu au bout de la 8e et dernière étape menant les coureurs de Saint-Alban-Leysse au Plateau de Solaison (137,5 km). Là aussi, une étape courte mais explosive sur papier, avec d'emblée le col de Plainpalais (1re catégorie), puis le col de Leschaux (3e catégorie) et la Colombière (1re catégorie) avant le feu d'artifice attendu sur le Plateau de Solaison, un col hors-catégorie de 11,4 km à 9%.

