Campenaerts s'attaquera au record de l'heure les 16 et 17 avril

Le Flandrien, 27 ans, avait déjà annoncé son intention de s'attaquer au record établi par Bradley Wiggins à Londres le 7 juin 2015. Le Britannique avait parcouru la distance de 54,526 kilomètres en une heure.

Le vélodrome mexicain est situé à 1.800 mètres d'altitude. Les ambitions de Victor Campenaerts sont légitimes. L'homme a décroché la médaille de bronze du contre-la-montre individuel des championnats du monde à Innsbruck, en Autriche, l'an dernier derrière l'Australien Rohan Dennis et le Néerlandais Tom Dumoulin. Il fut aussi double champion d'Europe de la spécialité en 2017 et 2018.

Le champion de Belgique du contre-la-montre (en 2016 et 2018) avait déjà effectué des séances spécifiques l'an dernier à Granges en Suisse et il s'est astreint ensuite à deux mois de stages en Namibie, en altitude. Victor Campenaerts a prévu de disputer Tirreno-Adriatico du 13 au 19 mars où un contre-la-montre par équipes et un chrono individuel sont au programme.

Le coureur Lotto Soudal a prévu de se rendre au Mexique trois semaines avant sa tentative où il aura deux jours, les 16 et 17 avril, pour réussir son pari.

Le vélodrome d'Aguascalientes est très prisé par les coureurs dans leurs tentatives. Le Danois Martin Toft Madsen en août de l'an dernier et le Néerlandais Dion Beukeboom en juillet dernier y ont effectué des tentatives. L'Italienne Vittoria Bussi y a porté le record féminin en 48,007 km depuis le 14 septembre dernier.