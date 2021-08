Le sprinteur australien évolue au sein de la formation belge depuis 2019. Frederik Frison prolonge jusqu'en 2023 et l'équipe accueille Rüdiger Selig, l'un des échelons du train de Bora pour les sprints. Dans le sens des départs, l'équipe belge a annoncé que Marc Sergeant et Herman Frison, présents respectivement depuis 2003 et 2005, ne seront plus directeurs sportifs à la fin de l'année.

Caleb Ewan a prolongé de deux ans son contrat, jusqu'en 2024, son contrat avec Lotto Soudal, a annoncé mardi la formation WorldTour belge, que le sprinter australien de 27 ans avait rejointe en 2019.

Caleb Ewan, 51 victoires en carrière, a enlevé 22 bouquets sous le maillot de Lotto Soudal, dont cinq étapes du Tour de France , quatredu Tour d'Italie, le Grand-Prix de l'Escaut, la Brussels Cycling Classic et des étapes dans le Tour Down Under.

"Je me sens à la maison ici, c'est une équipe que je suis fier de représenter et ensemble, nous avons obtenu de merveilleux résultats mais je m'engage à ce que ce ne soit que le début, nous avons des moments passionnants devant nous", a déclaré Caleb Ewan dans un communiqué de Lotto Soudal. "Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration et j'ai vraiment hâte de travailler avec notre train de sprint composé de Jasper De Buyst, Roger Kluge, Harry Sweeny et Frederik Frison, ainsi que ceux qui rejoindront bientôt notre équipe. Je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses", ajoute l'Australien, qui avait dû abandonner au soir de la 3e étape du Tour le 28 juin dernier.

Victime d'une chute au sprint de l'arrivée de l'étape à Pontivy, il a quitté la course avec une fracture de la clavicule droite. Lotto Soudal a en outre annoncé mardi la prolongation de contrat de Frederik Frison, jusqu'en 2023, et l'arrivée de Rüdiger Selig, qui quitte BORA-hansgrohe après cinq ans.

Le coureur allemand de 32 ans, qui a servi de locomotive à des sprinters comme qu'Alexander Kristoff, Peter Sagan, Sam Bennett et Pascal Ackermann, a signé un contrat de deux ans.

Marc Sergeant et Herman Frison quitteront Lotto Soudal à la fin de l'année, a annoncé mardi John Lelangue, manager général de la formation cycliste belge. Tous deux sont en fin de contrat et ne seront pas prolongés.

Marc Sergeant, ici avec Robbie Mc Ewen, était présent dans l'encadrement sportif de l'équipe Lotto depuis 2003. © iStock

MARC SERGEANT ET HERMAN FRISON PARTENT, LA FIN D'UNE ERE

Marc Sergeant, 61 ans, est actuellement manager sportif de Lotto Soudal, tandis qu'Herman Frison, 60 ans, est directeur sportif. "Tous deux sont en fin de contrat mais resteront à jamais des légendes de l'équipe Lotto. Nous ne les remercierons jamais assez pour ce qu'ils ont apporté à notre formation", déclare John Lelangue. "Ils ont longtemps été le visage de l'équipe, d'abord en tant que coureurs, puis en tant que directeur sportif et team manager. Ensemble, nous avons vécu tant de succès et de moments inoubliables. Un grand merci pour tout ceci, Herman et Marc".

COUREURS CHEZ LOTTO PUIS DIRECTEURS SPORTIFS

Marc Sergeant et Herman Frison ont tous deux porté le maillot Lotto durant leur carrière de coureur, dans les années 80 et 90. Ils ont ensuite rejoint le staff de la formation belge, en 2003 pour Sergeant et 2005 pour Frison.

Nikolas Maes, 35 ans, devient lui directeur sportif à plein temps, tandis que John Lelangue reste manager général. "Au niveau du management sportif, je resterai par ailleurs à la tête de l'équipe, et avec notre performance manager Maxime Monfort, nous poursuivrons dans la voie que nous avons tracée", dit John Lelangue. "

"À partir de 2022, Nikolas Maes deviendra directeur sportif à plein temps, alors que ses collègues Mario Aerts, Kurt Van de Wouwer et Marc Wauters ne doivent plus être présentés. À ce niveau-là, nous sommes bien entourés pour les prochaines années. Nous continuons à miser sur la jeunesse. Ce sera encore plus clair dans les prochaines semaines. Nos jeunes talents trouveront en la personne de Philippe Gilbert un réel mentor. Grâce à son expérience et à ses relations au sein du peloton, il est en plus, indirectement, mon meilleur conseiller".

