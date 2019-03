Bruxelles décompte les jours avant le Grand Départ

Le Tour débutera le 6 juillet par une étape de 192 km avec départ et arrivée à Bruxelles, en passant par Charleroi, le Mur de Grammont et le Bosberg. Le lendemain, un contre-la-montre par équipes de 28 km sillonnera les rues de la capitale, offrant aux équipes un parcours entre l'Atomium et le Palais Royal via l'Avenue de Tervueren et le Cinquantenaire.

Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles, a invité toutes les personnes à se parer de jaune pour ce weekend de juillet entièrement dédié au cyclisme. "Nous voulons montrer notre hospitalité au monde entier", a-t-il lancé, ajoutant que la Ville et les organisateurs étaient à la recherche de 3.000 bénévoles, âgés 16 à 18 ans, afin de renseigner toute personne souhaitant des informations ou encore faciliter la signalisation le long du parcours.

Pascal Smet (sp.a), ministre bruxellois de la Mobilité, veut profiter de ce weekend pour encourager l'utilisation du vélo et des transports en commun. "Ce passage du Tour peut laisser un héritage au Bruxellois. Nous voulons continuer à prôner l'utilisation du vélo et pousser les gens à abandonner la voiture", a expliqué M. Smet.

Le 28 mars marquera le début des festivités avec l'arrivée en gare de Bruxelles-Midi d'un Thalys, tout de jaune vêtu, transportant la délégation d'A.S.O., organisateur du Tour. Christian Prudhomme, directeur d'A.S.O., et Eddy Merckx lanceront symboliquement le compte à rebours. En l'honneur du 'Cannibale', la place des Bouvreuils de Woluwé-Saint-Pierre, quartier d'enfance du légendaire cycliste, sera d'ailleurs rebaptisée en Square Eddy Merckx.

Ce même jour verra deux expositions officielles du Tour ouvrir ses portes à Bruxelles. La première, qui retrace l'histoire de la course, se déroulera au stade du RWDM. La seconde, centrée sur le Maillot Jaune qui devient centenaire en 2019, se tiendra rue du Marché aux Herbes. De plus, une pièce de monnaie commémorative, d'une valeur de 2,5€, sera spécialement pressée en l'honneur du Grand Départ 2019. Dans les écoles bruxelloises, une dictée sera lue aux enfants de 9 à 12 ans. Les meilleurs seront invités dans les coulisses du Grand Départ.

Ne voulant pas se restreindre à l'aspect purement sportif, la Ville de Bruxelles et son bourgmestre ont également promu les 24 Heures vélo du Bois de la Cambre (30/03), événement annuel rassemblant des milliers de scouts, la Fête du Vélo (02/06) ou encore le BXL Tour (16/06). Pour sa 3e édition, le BXL Tour aura la particularité d'emprunter le même parcours que celui du contre-la-montre par équipes du 7 juillet.

Benoît Hellings (Ecolo), Premier échevin de la Ville de Bruxelles, a annoncé que les Diables Rouges allaient enfiler une tenue jaune pour affronter la Russie le 21 mars en qualifications de l'Euro 2020, "en l'honneur du Tour de France et d'Eddy Merckx". Eden Hazard, capitaine de l'équipe nationale, échangera d'ailleurs son maillot avec Merckx, quintuple lauréat du Tour.